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Kars'ta Benliahmet köyündeki karantina kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyünde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Benliahmet köyünde 2 Nisan'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Karantinanın sona erdirildiği belirtilen açıklamada, "Benliahmet köyünde uygulanmakta olan karantinanın 18 Nisan 2020 Cumartesi saat 00.01 itibarıyla kaldırılması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Kars Selim benliahmet koronavirüs karantinasıSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 01:05
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