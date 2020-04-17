Haber Giriş: Kaynak: AA
Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs tedavisi gören İstanbul Tıp Fakültesinin eski Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu vefat etti.
İstanbul Üniversitesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz" sözleri kullanıldı.
Etiketler: Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüs tedavisiSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 00:15
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