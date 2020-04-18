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Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara para cezası
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de sosyal mesafe kuralına uymayarak kumar oynayan 28 kişiye 88 bin 200 lira lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına uymayarak kumar oynayan 28 kişiye 88 bin 200 lira lira idari para cezası uygulandı.
Zafer Caddesi'nde dernek olduğu iddia edilen ruhsatsız bir iş yerinde oyun oynandığı ve alkol alındığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda, aynı mekanda bulunan 28 kişiye COVID-19 tedbirleri kapsamındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten 3 bin 150'şer liradan toplam 88 bin 200 lira para cezası kesildi.
Etiketler: para cezası koronavirüs KırıkkaleSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 00:51
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