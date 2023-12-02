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Türkiye
AA 02.12.2023 13:43

TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı
[Fotograf: İHA]

Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki yolcu otobüsünün, tıra arkadan çarptığı kazada 13 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, 1 saatin ardından yol trafiğe açıldı.

Öte yandan, araç kuyruğu dron ile görüntülendi.  İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Hatipköy mevki İstanbul istikametinde meydana gelen kazada Ankara - İstanbul seferini gerçekleştiren E.K. idaresindeki yolcu otobüsü aynı yönde giden hakimiyetindeki plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otobüsteki 13 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı

10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 10 kilometre araç kuyruğu oluştu Kaza sebebiyle Tem Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 13 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı

Otobüsteki diğer yolcular ise bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüsüyle İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminaline götürüldü. Sol şeritten tek yönlü kontrollü geçişler sağlandığı trafik kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Öte yandan, Tem Otoyolu'nda oluşan araç kuyruğu dron ile görüntülendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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