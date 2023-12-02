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Türkiye
İHA 02.12.2023 13:29

Gaziantep'te 643 litre kaçak alkol ele geçirildi: 4 gözaltı

Gaziantep'te 4 iş yerinde yapılan aramalarda 643 litre kaçak alkol ile çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te 643 litre kaçak alkol ele geçirildi: 4 gözaltı

Operasyon sonucunda 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, tütün mamulleri ve alkol kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 4 iş yerine operasyon yaptı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların iş yerlerindeki aramalarda ise 643 litre kaçak alkol, 102 adet satışı yasaklanan cinsel içerikli ürün, 15 bin 500 adet dolu makaron, 127 bin adet boş makaron, bin 300 adet kaçak sigara, 155 kilo kaçak çay, 120 kilo tütün, 65 kilo nargile tütünü, 8.5 gram kubar esrar, 5 adet elektronik sigara, 14 adet elektronik sigara likidi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. 

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Gaziantep Sahte Alkol
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