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Türkiye
AA-DHA 12.08.2024 11:02

TEM'de tır devrildi: 2 yaralı

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde tırın devrilmesi sonucu şoför ile yanında bulunan kişi yaralandı. Kaza nedeniyle sol ve orta şeridi bir süre kapatılan Edirne istikametinde trafik akışı normale dönerken, İstanbul istikametinde refüjdeki bariyerlerde yapılan çalışma nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine seyir halinde olan A.K'nin kullandığı tır, Çatalca mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Refüjdeki bariyere çarparak devrilen aracın bir kısmı, karşı istikamette bir şeridi kapattı.

TEM'de tır devrildi: 2 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile yanında bulunan T.O, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karayolları ekiplerince yapılan çalışma sonucu devrilen tır kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sol ve orta şeridi bir süre kapatılan Edirne istikametinde trafik akışı normale dönerken, İstanbul istikametinde refüjdeki bariyerlerde yapılan çalışma nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

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