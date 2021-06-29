Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 00:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TEM'de midibüs devrildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
TEM otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzerinde midibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
TEM otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde midibüs devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerinde çok sayısa sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilirken, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çağın hastalığı yalan haber ile ne amaçlanıyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz