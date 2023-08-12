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Türkiye
DHA 12.08.2023 06:39

TEM'de makas atan sürücü kamyona çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda makas atan bir sürücü, önünde ilerleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

TEM'de makas atan sürücü kamyona çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kağıthane TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde gece meydana gelen kazada, bir cip, yolda makas atarak ilerliyordu. Kontrolden çıkan araç, önünde seyir halinde olan hafriyat kamyonuna çarptı.

Aracın içinde sıkıştı

Çarpmanın şiddetiyle aracın motoru yola fırladı. Araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yan koltukta bulunan yolcu ise aracın içinde sıkıştı.

TEM'de makas atan sürücü kamyona çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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