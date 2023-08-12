TEM'de makas atan sürücü kamyona çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kağıthane TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde gece meydana gelen kazada, bir cip, yolda makas atarak ilerliyordu. Kontrolden çıkan araç, önünde seyir halinde olan hafriyat kamyonuna çarptı.
Aracın içinde sıkıştı
Çarpmanın şiddetiyle aracın motoru yola fırladı. Araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yan koltukta bulunan yolcu ise aracın içinde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.