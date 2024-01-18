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Türkiye
AA 18.01.2024 01:16

TEM Otoyolu'nda otomobil yol kenarına bırakılan dampere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Sultangazi'de otomobil, arıza dolayısıyla yol kenarına bırakılan kamyon damperine çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda otomobil yol kenarına bırakılan dampere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu Metris Tekstilkent yönünde ilerleyen Ebubekir C. yönetimindeki otomobil, aksında meydana gelen arıza nedeniyle yolun kenarına bırakıldığı öğrenilen kamyonun damperine arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan kişilerden Sılan Nur Salman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Ebubekir C. ve Melisa Ç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Polis kaza yerinde inceleme yaparken, kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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