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Türkiye
AA 29.06.2024 05:28

TEM Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

TEM Otoyolu'nda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Kavacık istikametinde seyreden otomobil, aynı yönde ilerleyen minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs savrulurken, otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Trafik kazası yapan sürücü yakınını şoför diye tanıttı

Otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden götürüldü.

İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün, H.K'yi, sürücü olarak tanıtmak için olay yerine çağırdığı öğrenildi. Durumdan şüphelenen emniyet görevlileri, sürücü ve H.K'yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

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