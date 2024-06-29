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Türkiye
AA 29.06.2024 01:39

Erzurum'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Erzurum Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı.

Erzurum'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarının önlemesi amacıyla 1 Temmuz-15 Ekim tarihlerinde, Şenkaya ilçesi yol ayrımı asfaltının her iki tarafındaki sarıçam ağaçlandırma sahaları, İkizpınar köy yolu çevresindeki sarıçam ağaçlandırma sahaları, Oltu ilçesi Gökçedere, Dere Başı, Güllüce, Ormanağzı, Kayaaltı, Antaş, Bahçecik, Aşağı Çamlık, İnci, Şenyamaç, Kaban, Beykonak köy yollarının her iki yanındaki sarıçam ormanlarının çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, ateş yakmak ve piknik yapmanın yasaklandığı belirtildi.

Anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklandı

Orman alanlarına 4 kilometre mesafede bulunan köylerde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı, yakanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların yalnızca kendilerine ayrılan tescilli piknik alanlarında gerekli önlemleri alarak ateşsiz piknik yapabilecekleri kaydedildi.

Tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin, vatandaşlara yangınlar konusunda gerekli uyarılarda bulunarak çöp bırakılmaması konusunda denetim ve kontrol yapacağı belirtilen açıklamada, orman içi ve kenarında tadilat ile yeni yapım kapsamında faaliyet gösteren iş sahipleri ve firmaların da önlemlerini alacağı bildirildi.

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