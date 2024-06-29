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Türkiye
AA 29.06.2024 03:36

Egzozdan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Bursa'da, kapalı garajda çalıştırdığı otomobilinin içinde uyuyan kişi, egzoz dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Egzozdan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Alpaslan Yıldırım, Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde evinin altında bulunan kapalı garaja otomobilini park edip klimayı açarak araç içinde uyudu.

Kendisinden haber alamayan yakınları, garaja geldiklerinde otomobilin çalıştığını, Yıldırım'ın da aracın içinde hareketsiz yattığını gördü.

Egzozdan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Hastanede hayatını kaybetti

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alpaslan Yıldırım, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yıldırım hayatını kaybetti.

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