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Türkiye
AA 25.03.2024 03:03

TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa yol ayrımında seyir halindeki sürücü Halil İbrahim Akbalık'ın kullandığı otomobil, önce aynı yönde seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen otomobile, ardından bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü Akbalık ile aynı araçta bulunan Orhan Sarıkaya ağır yaralandı.

Otomobil içerisine giren bariyerlerin arasında sıkışan Akbalık ve Sarıkaya itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırılırdı.

Sürücü Akbalık, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobile saplanan bariyerleri çıkarmak için itfaiye ve karayolları ekipleri yaklaşık 2 saat çalışma yaptı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunda bir süre araç yoğunluğu oluştu.

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