TEM Kuzey Yol Edirne istikametinde seyir halinde olan Salih Alper yönetimindeki otomobil, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Bu sırada seyir halinde olan cip, kayganlaşan yolda duramadı, kaza yapan otomobile çarpıp savrularak yol kenarında ki bariyerde asılı kaldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan Yüksel Alper, sıkıştığı yerden, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralan Alper ve ismi öğrenilemeyen cipin sürücüsü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.