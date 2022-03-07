Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 04:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Kadir Yaman idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşarak karşı yönden gelen Nihal Toker'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Sürücü Yaman ile diğer sürücü Nihal Toker ve yanında bulunan çocuğu Y.E. Toker, Sevval Kuşçu, Ömer Kuşçu, Tuğba Kuşçu ve E. Kuşçu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Aracında sıkışan Yaman, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Kadir Yaman'ın hastanede hayatını kaybettiği, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa Trafik Trafik Kazası
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