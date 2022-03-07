Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 00:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli’de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrasında binada büyük zarar oluştu.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmandaki Ahmet Azizoğlu'na ait çatı dubleks dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmaları sırasında parmağından yaralanan bir itfaiyeci, olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
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