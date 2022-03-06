Kimi evladını, kimi eşini, kimi de kardeşini terörle mücadelede şehit verdi. Pek çoğu da vatan savunması için göğsünü siper etti.

Şehit yakınları ve gaziler, TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki varsın Eren" filmini özel gösterimde izledi.

Ankara Valiliğinin bir araya getirdiği özel seyirciler, filmden derinden etkilendi. Bazıları ise duygusal anlar yaşadı.

Onlardan biri, "Çok güzel bir film, çok duygusal. Gerçekten bizlerin yaşadıkları durumlar" diyerek duygularını dile getirdi.

"Çok duygulandım"

Başka biri, "İnanın ağladım. Oradaki çatışmaları yaşadım. Çok duygulandım. Bu vatan için değer" dedi.

Filmi çok beğendiğini söyleyen kadın ise, "Filmi çok güzel buldum. Aynı zamanda çok duygulandım. Çektiği fakirliğe üzüldüm. 'İyi ki varsın Eren' diyorum. Eşim gazi. O yüzden çok etkilendim" açıklamasını yaptı.