Ankara'da gece saatlerinde nöbetçi eczaneye giren bir kişi, eczane sahibine kasayı boşaltmasını söyledi.

Soyguncu kasaya doğru yönelirken içeriden eczane teknisyeni çıktı. Bir anlık boşluktan yararlanan soyguncu, yazar kasayı alarak kaçmaya çalıştı.

Eczane sahibi ve teknisyen de peşinden koştu. Yazar kasa arbede sırasında açılınca içindeki paralar yere savruldu.

Eczane sahibi ve teknisyen soyguncuyu uzaklaşamadan yakaladı. Bu sırada teknisyen elinden yaralandı. Sabıkalı olduğu öğrenilen soyguncu polise teslim edildi.

"Teknisyen arkadaşım elinden yaralandı"

Dükkanın önünde saldırganı yere yatırdıktan sonra ilk olarak elindeki bıçağı almak istediklerini söyleyen Ç.K.E, "Ben saldırganı tutmaya çalışırken teknisyen arkadaşım da elinden bıçağı almaya çalıştı. Bu sırada saldırgan, teknisyen arkadaşımın elini ısırmış ayrıca arkadaşım elinden bıçakla yaralanmış. Neyse ki saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardık" dedi.

"Olayın takipçisi olacağız"

Ankara Eczacı Odası tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, eczacı ve eczane teknisyenine geçmiş olsun dileğinde bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Failin en kısa sürede hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsünü en sert şekilde kınıyor, şiddet olaylarının yaşanmaması adına yetkilileri gereken önlemleri almaya davet ediyoruz. Halkın sağlığını önceleyerek kesintisiz şekilde ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti veren eczacılara yönelik bu tür girişimleri asla kabul etmiyor, olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuyoruz."