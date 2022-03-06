F.Y., kardeşi R.Y. ve arkadaşı B.Y., piknik yapmak için Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde bulunan Yılanlı Dağı'na çıktı.

Pikniğin ardından 3 çocuk dönüş yolunu karıştırınca polisi arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen polis ve AFAD ekiplerinin telefonla iletişime geçtiği çocuklar, yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından ekiplerin bulunduğu yere geldi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.