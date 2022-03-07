Diyarbakır ile Şanlıurfa arasındaki yolda Şanlıurfa istikametinden gelen kamyonet ile otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direklerini ve korkulukları da deviren araçlar karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen iki otomobil ve bir kamyonet de araçların çarpması ve devrilen direkler nedeniyle hasar gördü.

Kazaya karışan 5 araçta bulunan ikisi ağır 6 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ve Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.