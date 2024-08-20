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Türkiye
AA 20.08.2024 07:02

TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

İstanbul TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Otoyolun Edirne istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında otomobil arızalanınca henüz kimliği öğrenilemeyen sürücü aracını orta şeritte durdurdu.

Otomobilden inen sürücü aracındaki arızayı kontrol ettiği esnada hızla gelen otomobil arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kaza nedeniyle yolda yoğunluk oluştu

Polis ekipleri yolun 3 şeridini trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

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