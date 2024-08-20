Polisle silahlı çatışmaya giren şüpheli yakalandı

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak’taki bir inşaatın bekçisini silahla yaralayan şüpheli Baran Y, olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı.

Gölbaşı Sokak istikametine kaçan Baran Y, buradaki bir eve sığındı. Etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için elindeki silahla havaya ateş eden Baran Y, ardından koşarak bahçe kapısından kaçmaya çalıştı.

Silahlı çatışma yaşandı

Polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken silahlı çatışmaya giren Baran Y, yaklaşık 500 metre ilerideki Altıner Sokak’ta yakalandı.

Yaşanan silahlı çatışma ve kovalamaca, mahallede büyük paniğe neden oldu.

Gözaltına alınan Baran Y, bıçakla kendisine zarar verdiği için tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Silahla yaralanan inşaat bekçisi ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.