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Türkiye
AA 20.08.2024 06:36

Çankırı'daki orman yangını kontrol altında

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını ekiplerin uzun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 44 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. İzmir Menderes'te 17 Ağustos'ta başlayan yangın ise havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Çankırı'daki orman yangını kontrol altında

Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda çıkan ve tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evlerin tahliye edildiği yangına Çankırı ve çevre illerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Rüzgarın etkisini yitirmesiyle ilerlemesi duran yangın, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında 44 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

4 köyde 125 vatandaş tahliye edildi

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının dün 17.30 sularında başladığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade eden Taşolar, yangına 2 helikopter, 102 araç ve 267 personelle müdahale edildiğini aktardı.

Köylerle ilgili herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını anlatan Taşolar, şunları kaydetti:

"4 köyü tedbiren boşalttık. Burada herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Zaten bize teselli veren husus da şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının olmaması. Ancak biz tedbiren rüzgarlı havadan dolayı bu köyleri boşalttık. Burada 4 köyümüzde 125 vatandaşımız için zaten Kaymakamlığımız ve Belediyemiz tarafından gerekli tedbirler alındı ve yerleştirme yapıldı. Bunlarla ilgili bir sıkıntı da yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu an çıkış nedenine dair herhangi bir net bir şey söylemem yanıltıcı olabilir. Ama bununla ilgili olarak araştırmalar ve idari ve adli anlamda soruşturmalar yapılacaktır."

Menderes'teki orman yangını sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla bölgeye 5 uçak ve 8 helikopter ile destek sağlanmaya başlandı. Yangın bölgesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Rüzgarın etkisini yitirdiği bölgede ekipler, yangını kontrol almaya çalışıyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Şaşal Mahallesi'ndeki orman yangınının, kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve kısa devre kaynaklı olduğunu aktarmıştı.

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