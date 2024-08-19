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Türkiye
DHA 19.08.2024 22:23

Fatih'te başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Fatih'te başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Fatih'te Sümbül Efendi Mahallesi'nde 40 yaşındaki Ayhan Özçelik, boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevkedildi.

Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Biz işe giderken de saldırıyor köpekler" 

Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, "Belediye çalışanları bizi aradı. Bir yakınınıza köpek saldırdı dediler. Hastaneye kaldırmış sağlık görevlileri yakınımızı. 15 tane köpek saldırmış. Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti. Biz bile işe giderken bize saldırıyor sokak köpekleri. Aynı yerde benim 8 yaşındaki kızıma da köpekler saldırmaya çalıştı" dedi.

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