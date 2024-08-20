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Türkiye
AA 20.08.2024 00:21

Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan ziyarete açıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangını nedeniyle 15 Ağustos'ta girişlerin durdurulduğu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı tamamen ziyarete açıldı.

Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan ziyarete açıldı
[Fotograf: AA]

Açıklama, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan yapıldı.

Duyuruda, "15 Ağustos günü başlayan yangın sebebiyle geçici süreyle ziyarete kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) ziyarete açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangın kontrol altına alındı
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Anafartalar Köyü yakınlarında yangın çıkmıştı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ziyaretlerle ilgili tedbir alındığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur" ifadesi kullanılmıştı.

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