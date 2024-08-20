Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan ziyarete açıldı

Açıklama, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan yapıldı.

Duyuruda, "15 Ağustos günü başlayan yangın sebebiyle geçici süreyle ziyarete kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) ziyarete açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Anafartalar Köyü yakınlarında yangın çıkmıştı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ziyaretlerle ilgili tedbir alındığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur" ifadesi kullanılmıştı.