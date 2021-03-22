TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde gece saatlerinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Basın Ekspres yolu ayrımına geldiği esnada aynı yönde önünde giden araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de savrulurken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevrede bulunan hastanelere kaldırdı.

Hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Arkadan gelen otomobil tırın altına girdi

Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri çalışma yaparken, kaza nedeniyle geride bekleyen bir tıra Mücahit Bucak'ın kullandığı otomobil duramayarak arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi. Araçta bulunan 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri meydana gelen ikinci kazayı haber almasıyla yürüyerek olay yerine gitti.

Kazaya karışan tüm otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza nedeniyle kapattığı yol tekrar açıldı. Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.