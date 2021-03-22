Ekipler, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Dün yapılan denetimlerde, 1032 iş yeri ve 10 bin 252 kişi kontrol edildi.

Maske takmayan 50, yasaklı yerlerde sigara içen 13, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 386, karantina tedbirlerine uymayan 8, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 14 kişi ile salgın tedbirlerini ihlal eden 6 iş yerine idari para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.