TEM Otoyolu'nda direksiyonda zurna çalan sürücüye ceza kesildi

TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkiinde önceki hafta perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda bir sürücü, aracıyla yolculuk ettiği esnada direksiyon başında zurna çaldı. Dakikalar boyunca zurnayı çalarak trafikte ilerlemeye devam eden dikkatsiz sürücü, arkasından korna çalan araçları umursamadan yoluna devam etti.

Şahsın hem yola bakmaya çalışması hem de elindeki zurnayı kontrol ederek araç kullanmaya devam etmesi yanından geçen diğer sürücülerin tepkisini çekti.

Bir sürücünün kendisini video kaydına aldığını gören şahıs, zurnayı elinden bırakmadan aracını sürmeye devam etti.

Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, sürücünün S.Ş olduğunu tespit etti.

Toplam 2 bin 70 lira ceza uygulandı

Sürücü S.Ş'ye "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 690 TL, "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 690 TL, "Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak" maddesinden 690 TL olmak üzere toplam 2 bin 70 TL trafik idari para cezası uygulandı.