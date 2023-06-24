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Türkiye
AA 24.06.2023 10:37

Telefonla dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Telefonla dolandırıcılık yapanlar yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İ.H.T, T.A, M.T, A.U. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Akçakale ilçesinde 21 Haziran'da telefon dolandırıcılık operasyonunda İ.H.T, T.A, M.T, A.U. ve A.K. gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada, 23 cep telefonu, içinde adres sorgu programı bulunan 3 dizüstü bilgisayar, tablet, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 92 mermi, 79 kartuş, 33 uyuşturucu hap, 5 bin 600 dolar, 1100 lira, 1 bilezik, 4 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 5 SIM kart ve 4 SIM kart bloğu ele geçirilmişti.

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Şanlıurfa Dolandırıcılık
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