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Türkiye
AA 24.06.2023 09:49

İstanbul merkezli 37 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama

İstanbul merkezli 37 ilde düzenlenen operasyonda, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının kullanılması yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı.

İstanbul merkezli 37 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması yoluyla dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarına yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 20 Haziran'da İstanbul merkezli 37 ilde 216 kişiye yönelik düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan şüphelilerden 94'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

23 Haziran'da ise 67 şüpheliden 64'ü savcılığa getirilirken, diğer 3 şüphelinin bulunduğu illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunmaları alındı.

İfadeleri alınan 33 şüpheli tutuklama, 34 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte ifadeleri alınan 10 şüpheli tutuklanırken, 57 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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