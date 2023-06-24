Yasa dışı bahis örgütüne 'markaj' operasyonu: 18 tutuklama

Diyarbakır Emniyeti'nin başlattığı, "Suçla Sinerjik Mücadele" projesi kapsamında ilk operasyon yapıldı.

"Metaverse Bahis" adı altında yasa dışı bahis oynattığı belirlenen suç örgütü takibe alındı.

3 ay süren teknik ve fiziki takipte, örgüt üyelerinin, internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı sürekli kilitli tuttuğu belirlendi.

Bahis oynamak için de içeriye sadece tanıdık ve güvenilir kişiler alınıyordu.

Ekiplerce yeterli kanıt toplanarak düğmeye basıldı. Belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

21 kişi gözaltına alındı

"Markaj" adı verilen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske el konuldu. Ayrıca 2 adet ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Baskınlarda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 18'i tutuklandı.

Bahis çetesinin hesaplarında 8 milyon lira tespit edildi

Diyarbakır merkezli örgütün, internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde bahis oynattığı ve hesaplarında 8 milyonun üzerinde para bulunduğu tespit edildi.