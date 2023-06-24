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Türkiye
İHA 24.06.2023 05:07

Kontrolden çıkan otomobil İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı

İstanbul Bağcılar'da kontrolünü kaybeden sürücü park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı
[Fotograf: İHA]

Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi Osmangazi Caddesi’nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki İETT otobüsüne çarptı.

Kazada hafif ticari aracın içerisinde bulunanlardan 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ekipleri ve itfaiye geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Olay yerine getirilen çekici ile kaza yapan araç kaldırıldı ve yol trafiğe açık hale getirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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