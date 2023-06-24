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Türkiye
AA 24.06.2023 03:26

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Bayram tatili yolunda uzun araç kuyruğu oluştu

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Bayram tatili dolayısıyla yoğun olan otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Bayram tatili yolunda uzun araç kuyruğu oluştu
[Fotograf: AA]

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Dilovası ilçesi Liman Kavşağı mevkiinde iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 5 kişi ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu otoyolun Ankara istikametinde kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Kazası
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