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Türkiye
DHA 24.06.2023 09:25

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası ilçesi geçişi Liman Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza nedeniyle 4 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, ekipler kaza yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kilometrelerce araç kuyruğu oluşan yol, jandarma ve otoyol ekiplerinin çalışması sonucu, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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