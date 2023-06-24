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Türkiye
AA 24.06.2023 10:13

Bolu'da bayram yoğunluğu sürüyor

Bolu'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Yolun Ankara yönünde trafik durma noktasına geldi, İstanbul yönüne ise çok az sayıda araç geçtiği görüldü.

Bolu'da bayram yoğunluğu sürüyor
[Fotograf: AA]

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Güzergahta zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Yolun Ankara yönünde araç yoğunluğu göze çarpan, İstanbul istikametinde ise çok az araç geçişi olduğu görüldü. Polis, yoğunluk durumuna göre araçları, Anadolu Otoyolu'ndan D-100 karayoluna yönlendirdi.

Ancak D-100 karayolunda da ulaşım yavaşladı. Ayrıca Karadeniz illerine geçişlerin sağlandığı Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.

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Bolu Trafik Kurban Bayramı
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