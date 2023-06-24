Bolu'da bayram yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Güzergahta zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Yolun Ankara yönünde araç yoğunluğu göze çarpan, İstanbul istikametinde ise çok az araç geçişi olduğu görüldü. Polis, yoğunluk durumuna göre araçları, Anadolu Otoyolu'ndan D-100 karayoluna yönlendirdi.

Ancak D-100 karayolunda da ulaşım yavaşladı. Ayrıca Karadeniz illerine geçişlerin sağlandığı Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.