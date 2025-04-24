Parçalı Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.04.2025 11:08

Telefon hatları üzerinden 1,2 milyar lira dolandırıcılık yapan 139 kişi yakalandı

Antalya merkezli 13 ilde 450 bin GSM hattı üzerinden 1,2 milyar lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 139 şüpheli yakalandı.

Telefon hatları üzerinden 1,2 milyar lira dolandırıcılık yapan 139 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 450 bin GSM hattının, 22 çatı örgüt mensubu tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine, Antalya merkezli, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 139 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır devam eden ortak çalışmalar sonucu ülke genelinde 45 bin 663 dolandırıcılık faaliyetinin gerçekleştirildiğinin belirlendiğini ve mağdurların yaklaşık 1,2 milyar lira zarara uğratıldığını duyurdu.

Yerlikaya, şüphelilerin sahte e-Devlet bağlantı linki üzerinden yardım başvurusu alıp vatandaşları arayarak, kart bilgilerini temin edip, mağdurların hesaplarından para transferi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin, "ceza soruşturmanızın son günüdür" şeklinde mesaj atıp korku ve panik oluşturarak vatandaşları dolandırdıkları ve sosyal medyada "sahte kart aidatı iadesi ve araç çekilişi" bağlantılarıyla mobil bankacılık bilgilerini ele geçirmek gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları bilgisini paylaştı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildiğini vurgulayan Yerlikaya, şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konulduğunu bildirdi.

Yerlikaya Antalya Valisi'ni, operasyonu koordine eden Kemer Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK'ı ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik ederek, "Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Kara Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da çıkmaz denilen sokaklarda, aziz milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Cep Telefonu Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
İstanbul'da 266 artçı deprem meydana geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:26
Ordu'da sis nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşandı
12:34
Yerlikaya: İstanbul'da 101 bin vatandaşımızın barınma talebi karşılandı
12:28
Hatay'da ticaret yapılan iş yerleriyle yeniden canlanacak
12:16
5 İHA deprem bölgesinde keşif yaptı
12:02
MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu
11:50
Bu hafta 13 yeni film sinemaseverlerle buluşacak
Güvercin tutkusu sebebiyle şehir merkezinden taşınarak köyüne yerleşti
Güvercin tutkusu sebebiyle şehir merkezinden taşınarak köyüne yerleşti
FOTO FOKUS
Sağlık çalışanları depremde bebeklerin yanından ayrılmadı
Sağlık çalışanları depremde bebeklerin yanından ayrılmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ