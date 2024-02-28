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Türkiye
İHA 28.02.2024 12:04

Telefon dolandırıcılarına 730 bin lirasını kaptırdı

Trabzon'un Arsin ilçesinde 74 yaşındaki bir şahıs, kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 730 bin lirasını kaptırdı.

Telefon dolandırıcılarına 730 bin lirasını kaptırdı

Trabzon'un Arsin ilçesi Cumhuriyet mahallesinde yaşanan olayda, 74 yaşındaki H.T, telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcıdan aldığı bilgi üzerine paniğe kapıldı.

Dolandırıcı, kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini ve banka hesaplarından terör örgütüne para aktarımı yapılabileceğini iddia ederek, H.T'yi 730 bin TL'sini güvenli hesaba aktarması konusunda ikna etti.

H.T, hesabındaki parayı kendisine gönderilen hesap numarasına gönderdi. Ancak dolandırıldığını anlayan H.T., durumu yakınlarına bildirdi ve polise başvurarak şikayetçi oldu.

Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

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