Teknofest etkinliği İstanbul'da tüm heyecanıyla sürüyor. Katılımcılar en fazla ilgiyi askeri araçlara gösteriyor. Askeri araçların başında ise dünyanın en büyük kargo uçağı geliyor.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 6 ülkenin ortak üretimi olan uçak, Münbiç ve Zeytindalı harekatlarında kullanıldı.

Aynı anda 2 Atak helikopteri taşıyabiliyor.

"Festivale ilgi memnuniyet verici"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Teknofest'teydi. Kasapoğlu, Festivale ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, "Bu ilgi ve alaka, ülkemizin sadece tüketen değil, üreten bir ülke olma noktasında olduğunu gösteriyor" dedi.

"Toplu taşımayı tercih etmelerini tavsiye ediyoruz"

Haftasonu ilginin daha da artması, 400 binin üzerinde ziyaretçinin etkinliğe katılması bekleniyor. Bunun için önemli bir uyarı yapıldı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Tabi biz TEKNOFEST'in çok kalabalık olacağını öngörüyoruz, yaptığımız anketler de öyle gösteriyor, bu nedenle tüm katılımcı ziyaret etmeyi düşünenlere toplu taşımayı tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Türk Yıldızları önceki günlerde muhteşem gösteriler yapmıştı.

O uçuşlarda çekilmiş kokpit içi görüntüleri paylaşıldı, İstanbul muhteşem manzarasıyla o görüntülerde yer aldı.

Kaynak: TRT Haber