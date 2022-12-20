İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2 ilçede belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda 670 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Y, U.Ç, E.C.K, M.D. ve Y.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.