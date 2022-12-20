Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde 127 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli ve çevre illerde yakalanıp Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 127 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Kocaeli ve çevre illerde yakalanıp Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 127 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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