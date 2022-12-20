Yapılan en son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Yalova, Sinop, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Kırklareli ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Fırtınaya dikkat

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50 - 80 km / saat), Batı Akdeniz'de de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40 - 70 km / saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.