Yapılan en son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Yalova, Sinop, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Kırklareli ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

15 il için "sarı" uyarı

Kar yağışı beklenen, Adana, Mersin, Konya, Niğde ve Karaman, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenen, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.