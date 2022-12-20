Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sol şeridi ihlal eden kamyon sürücülerine para cezası
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nda sol şerit ihlali yaptığı belirlenen 65 kamyon ve tır sürücüsüne toplamda 36 bin 131 lira cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sol şeridi kullanarak kural ihlali yapan tır ve kamyon sürücülerine yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 65 ağır tonajlı araç sürücüsüne toplam 36 bin 131 lira idari para cezası kesildi.
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundaki denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
Son Haberler
- 10:55
- 10:49
- 10:43
- 10:43
- 10:40
Sıradaki Haber
İzmir'de sahte içki operasyonları: İki ayda 15 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz