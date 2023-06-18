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Türkiye
AA 18.06.2023 17:35

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin ev ve üzerinde yapılan aramalarda, 102,85 gram eroin, 1,35 gram metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve mermi, 320 ecza hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 955 lira para ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

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