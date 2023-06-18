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Türkiye
TRT Haber 18.06.2023 17:15

Yağışlı hava etkisini sürdürecek mi? İşte yeni haftanın hava durumu...

Bir süredir etkili olan yağışlı hava yer yer devam edecek. Hafta ortasından itibaren yağışlar doğuya kayacak. Sıcaklığın ise mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

Yağışlı hava etkisini sürdürecek mi? İşte yeni haftanın hava durumu...

Sağanak ve gök gürültülü sağanak birkaç gün daha devam edecek. Çarşamba gününden itibaren yağışlar etkisini kaybedecek.

Yeni haftada yağışların azalması, sıcaklığın artması bekleniyor.

Yağışlı hava, hafta ortasından itibaren doğuya kayacak. İç ve batı bölgelerde hava sıcaklığı düşerken diğer bölgelerde mevsim normalleri seviyesinde olacak.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Üç büyük kentte hava nasıl olacak?

Ankara'da hafta sonuna kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul'da ise yağışlı hava birkaç gün daha devam edecek.
Ankara'da en yüksek sıcaklığın 26 derece, İstanbul'da ise 28 derece olması öngörülüyor.

İzmir'de hafta boyunca açık ve güneşli hava hakim olacak.
Sıcaklığın 32 derece olması bekleniyor.  

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