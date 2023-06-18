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Türkiye
TRT Haber 18.06.2023 16:43

Sanatçı Metin Milli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da düzenlenen cenaze törenine ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

Sanatçı Metin Milli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

"Seviyorum İşte", "Vurgun", "Şarkılara Sordum", "Çiçekler Yasta" unutulmaz şarkılarındandı.

Türk Sanat Müziği solisti Metin Milli, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara'da cenaze töreni yapıldı

Ankara'da bir süredir Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Evli ve 1 çocuk babası Metin Milli, Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye ailesinin yanı sıra sanat camiasından ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Metin Milli kimdir?

Metin Milli, 1943 yılında Mardin'de doğdu, 1977 yılında ilk profesyonel stüdyo kaydını yaptı.

1978 yılında Türk Sanat Müziği Solisti olarak TRT Ankara Radyosu'na girdi. 15 albüme imza alttı.

4 altın plak ve kaset ödülü kazanan sanatçı Metin Milli, 1999 yılında ise sahnelere veda etti.  

Milli'nin hayat hikayesini anlattığı "Hikayem" isimli kitabı da bulunuyor.

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