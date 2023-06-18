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Türkiye
AA 18.06.2023 16:09

Çorum'da apartman yangını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Çorum'da apartman yangını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın beşinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede altıncı kattaki daireye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da apartman yangını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında yaralanan iki kedi ise Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Çorum Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iki daire kullanılamaz hale geldi.

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