Çok Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.06.2023 15:57

Kilis'te tombul çekirge görüldü

Kilis'in Polateli ilçesinde tombul çekirge (Bradyporus) görüldü. Yetkililer, çok nadir bulunan çekirgenin yaşam alanlarının tarım arazileri ve yoğun otlatma alanlarına yakın olduğundan tehdit altında olduğunu söyledi.

Kilis'te tombul çekirge görüldü

İlçeye bağlı Yeşil Pınar köyü kırsalında bulunan tombul çekirge, kayalıkta bir süre bekledikten sonra otların arasına girerek gözden kayboldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, çekirgenin Mardin ve Diyarbakır bölgelerinde daha çok görüldüğünü söyledi.

Çekirgenin zararsız olduğunu anlatan Kökçüoğlu, "Sayıları da öyle çok artmaz. Çok nadir bulunduğundan ve yaşam alanları tarım arazileri ve yoğun otlatma alanlarına yakın olduğundan tehdit altındadır. Sürüngenler ve kuşların besin zincirindedir. Aşırı zirai ilaçlamanın da etkisiyle sayıları her geçen gün azalmaktadır" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Halk arasında "yamyam çekirge" olarak biliniyor

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa İlçin ise tombul çekirgenin halk arasında "yamyam çekirge" olarak da bilindiğini belirtti.

Biyoçeşitlilik açısından değerli bir tür olduğunu ifade eden İlçin, şunları kaydetti:

"Özellikle çekirgelerde genel itibarıyla daha çok zirai alana zarar veren türlerin olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu çekirgelerde daha çok kanibalizm denilen olay mevcut. Bu da kendi türünün bir anlamda aç kaldıkları zaman beslenilmesi söz konusu. Yani yamyam çekirge özelliği bunlarda ön plana çıkmaktadır. Predator olan canlıların da bir anlamda beslendiği bir tür olması hasebiyle de bir önem arz etmektedir. Biyoçeşitlilik açısından da son derece değerli bir tür olduğunu söylemek mümkün. Genel itibarıyla başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere yakın olan alanlarda tespitinin sağlandığını söyleyebiliriz."

ETİKETLER
Kilis
Sıradaki Haber
Düzce'de sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:15
Yağışlı hava etkisini sürdürecek mi? İşte yeni haftanın hava durumu...
17:12
Mersin'de kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
16:49
Sanatçı Metin Milli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
16:43
Macron'un, İngiliz Bakan Wallace'ın NATO Genel Sekreteri olmasını engellemeye çalıştığı iddiası
16:34
Böcek ilacından zehirlenen anne ile kızı toprağa verildi
16:24
Netanyahu tartışmalı "yargı reformu" için düğmeye basıyor
Midyat’ta 500 yıllık çarşıda restorasyon tamamlandı
Midyat’ta 500 yıllık çarşıda restorasyon tamamlandı
FOTO FOKUS
YKS'ye geç kalan öğrencilerin panik anları kamerada
YKS'ye geç kalan öğrencilerin panik anları kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ