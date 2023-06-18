Çok Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.06.2023 15:36

Düzce'de sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri, Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı köylerde su baskınları yaşandı. İl Özel İdaresi ekipleri, dere ve sulama kanallarında iş makineleri ile çalışma yaptı.

Düzce'de sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Yoğun yağışın ardından Akçakoca ilçesinde Esmahanım ve Küpler; Cumayeri ilçesinde Avlayan, Dokuzdeğirmen, Mısırlık, Yenitepe; Gümüşova ilçesinde Elmacık ve Gölyaka ilçesinde ise Değirmentepe köylerinde dereler taştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Taşkınlar nedeniyle köylerdeki evlerin bahçelerini ve giriş katlarını su bastı, sokak ve yollar sular altına kaldı, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı köprüler geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yağışlar sonrası Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerimizde kısmı hasarlar oluşmuştur. Su taşkınlarına karşı İl Özel İdaremizce 15 iş makinesi ve 15 personelle çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

ETİKETLER
Düzce Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Malatya'da arpa ekili tarlada yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:15
Yağışlı hava etkisini sürdürecek mi? İşte yeni haftanın hava durumu...
17:12
Mersin'de kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
16:49
Sanatçı Metin Milli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
16:43
Macron'un, İngiliz Bakan Wallace'ın NATO Genel Sekreteri olmasını engellemeye çalıştığı iddiası
16:34
Böcek ilacından zehirlenen anne ile kızı toprağa verildi
16:24
Netanyahu tartışmalı "yargı reformu" için düğmeye basıyor
Midyat’ta 500 yıllık çarşıda restorasyon tamamlandı
Midyat’ta 500 yıllık çarşıda restorasyon tamamlandı
FOTO FOKUS
YKS'ye geç kalan öğrencilerin panik anları kamerada
YKS'ye geç kalan öğrencilerin panik anları kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ