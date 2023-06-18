Hasta almaya giden ambulans çamura saplandı

Sofualan köyünde gece saatlerinde bir vatandaşın rahatsızlandığı ihbarı üzerine, sağlık ekipleri ambulansla köye hareket etti. Hastaya ulaşmaya çalışan ambulans, Gökpınar köyü mevkisinde aşırı yağışlardan dolayı yolda çamura saplandı.

Durumun İlçe Özel İdare ekiplerine bildirilmesi sonucu ekipler iş makineleri ile bölgeye hareket etti. Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin ve köylülere de haber verildi.

Köylüler traktör yardımı ile ambulansı saplandığı çamurdan çıkardı. Ambulans ulaştığı hastayı Taşova Devlet Hastanesi'ne götürdü.